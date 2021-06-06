بعد إشاعة "موت إليزابيث الثانية".. الآلاف يغردون لسفارة المملكة المتحدة

في بعض الأحيان، ينشر مغردو موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أشياء غريبة جدًا، وينضم بعض المستخدمين إلى موجة الميمات (الساخرة)، ولكن في بعض الحالات، يبدو تدفق الرسائل المزيفة أمرًا مزعجًا حقًا.اجتاح جيش من الروبوتات تويتر بمنشورات مزيفة باللغتين الإنجليزية والصينية، زعمًا أن الملكة إليزابيث الثانية قد ماتت.وتضمنت بعض المنشورات صورًا للملكة بالأبيض والأسود، مكتوبًا عليها "RIP the Queen" (أرقدي بسلام) و" الملكة إليزابيث الثانية 1926 - 2021".تم نشر الرسائل على تويتر ردًا على منشور من السفارة البريطانية في بكين ظهرت فيه شمعة إحياء تقليدية، تم نشرها في ذكرى احتجاجات 1989 في ميدان "تيان ان مين".لحق ذلك منشورات متعددة باللغة العربية وهي عبارة عن (نسخ - لصق) دون أي تأكد من مصدرها، تقول: "بموجب هذا، أقدم تحية كبيرة إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية، أيها الملكة، تعازي الحارة إلى العائلة المالكة".نائبة رئيس البعثة في سفارة المملكة المتحدة في بكين، كريستينا سكوت، كان لها منشور مماثل مليء بالتعليقات المزيفة حول وفاة الملكة.ومع ذلك، لا يزال المصدر وراء طوفان المواقع غير واضح.