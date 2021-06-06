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عربي-دولي
ما حقيقة ظهور بؤر جديدة من إنفلونزا الطيور في مصر؟
Lebanon 24
06-06-2021
|
11:00
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كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، حقيقة ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور "H10" في البلاد.
جاء هذا في بيان نشره المجلس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباء عن ظهور بؤر جديدة من الفيروس.
وأوضح البيان أن المركز الإعلامي للمجلس تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن الوزارة نفت تلك الأنباء.
وأكد أنه لا صحة لظهور بؤر جديدة من الفيروس في البلاد، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي بؤرة في كافة المحافظات.
وشدد البيان على ضرورة تكثيف لجان التقصي النشط التابعة لوزارة الزراعة لحملاتها في جميع المحافظات سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور.
المصدر: سبوتنيك
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