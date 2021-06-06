عربي-دولي

الكونغو.. الكشف عن أسباب فشل التنبؤ بثوران بركان نيراغونغو

Lebanon 24
06-06-2021 | 16:30
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قال باحثون في مرصد البراكين في غوما – الكونغو، إنه كان بإمكانهم توقع ثوران بركان جبل نيراغونغو المميت في أيار الماضي، وذلك لولا سوء الإدارة والاختلاس المزعوم في المنشأة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ولقي ما لا يقل عن 31 شخصاً مصرعهم عندما لفظ البركان حمماً ملتهبة في 22 أيار الماضي باتجاه غوما، وهو الأمر الذي أدى أيضاً إلى تدمير 3000 منزل.

وفي رسالة عامة إلى رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي، قال العمال في المرصد الذي يراقب بركان نيراغونغو إنّ المنظمة أصيبت بالشلل بسبب متأخرات الرواتب واختلاس الأموال وسوء معاملة الموظفين وقضايا أخرى.

ولفت العلماء إلى أنه "كان من الممكن توقع ثوران بركان نيراجونجو الأخير من قبل باحثي المرصد لولا كل المشاكل"، مطالبين بدفع رواتب متأخرة وتعيين إدارة جديدة.

وفي أواخر أيار الماضي، قال مكتب الرئيس إنه سيدفع جميع متأخرات رواتب المرصد وتكاليف التشغيل غير المدفوعة، كما وعد باستبدال المعدات القديمة أو التالفة.

ومن تشرين الأول الماضي إلى نيسان المنصرم، لم يتمكن المرصد من إجراء فحوصات زلزالية شاملة على البركان، لأن المحللين يفتقرون إلى اتصال بالإنترنت. ومع ذلك، قال مراقبو البراكين إن الانفجار البركاني لم يكن من السهل التنبؤ به.
 
 
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