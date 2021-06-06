عربي-دولي

بعد منشور عن أحداث تيانانمن.. حساب شركة صينية "يختفي" من مواقع التواصل

Lebanon 24
06-06-2021 | 11:30
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تعطل حساب موقع التواصل الاجتماعي التابع لشركة تشياوهونغشو الصينية، الأحد، بعد نشره منشورا على موقع "ويبو" الصيني الشبيه بتويتر، يشير إلى ذكرى أحداث ميدان تيانانمن التي راح ضحيتها نشطاء صينيون مؤيدون للديمقراطية عام 1989.

ونشر موقع الشركة التي يعني اسمها "الكتاب الأحمر الصغير" منشورا، الجمعة، في ذكرى الحادثة الحساسة جدا بالنسبة للدولة الصينية يقول فيه "قل لي بصوت عال.. ما هو التاريخ اليوم؟"، بحسب رويترز التي قالت إنها اطلعت على صورة (سكرين شوت) للمنشور.

ونقلت الوكالة عن "شخص مطلع على المسألة" قوله إن "حساب التواصل الاجتماعي الخاص بالشركة سرعان ما حذف هذا المنشور".

وفيما لا زال التطبيق الخاص بالشركة يعمل، لكن البحث عن الحساب الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي لايؤدي إلى نتيجة.

وقالت رويترز إن بعض عمليات البحث عبر الإنترنت بينت إن الحساب غير متاح "بسبب شكاوى من انتهاكات القوانين واللوائح والأحكام ذات الصلة في اتفاقية المستخدم مع ويبو".

ولم ترد الشركة أو موقع ويبو على أسئلة رويترز بشأن الموضوع، وقالت الوكالة إنه "لم يتسن الاتصال على الفور بإدارة "الفضاء الإلكتروني الصينية"، وهي الجهة التي تنظم الانترنت في البلاد.

وحصل ما يعرف بـ"مذبحة ميدان تيانانمن" في الرابع من حزيران عام 1989، حينما أرسلت الحكومة الصينية دبابات لإخماد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي اتخذت من الميدان مركزا لها.

ولم تعلن الصين أبدا عن عدد القتلى في هذه الأحداث لكن تقديرات جماعات حقوق الإنسان وشهود تفيد بأن العدد يتراوح بين بضع مئات وبضعة آلاف.

وما زال إحياء الذكرى السنوية لهذه الأحداث من المحظورات في الصين.

وفي عام 2019 طالب نشطاء صينيون يعيشون في الخارج، الأمم المتحدة، بالضغط على الصين لكشف عدد الضحايا وأيضا بالتحقيق في "القمع الممنهج لكل من يستذكرها".
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