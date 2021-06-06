أرقام مقلقة.. معدلات التطعيم في أميركا تتباطأ

أعرب خبراء صحة أميركيون عن قلقهم من تراجع معدلات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن "الإخبارية على موقعها الإلكتروني.

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها، فإن متوسط منح جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي في الولايات المتحدة قد هبط إلى نحو مليون جرعة يوميا بعد أن وصل في أوائل شهر أبريل المنصرم إلى 3.3 مليون جرعات في اليوم.

وأوضح الطيبيب أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في تصريحات صحيفة أن التطعيم لا يزال أفضل طريقة لتجنب انتشار المزيد من حالات الإصابة بكوفيد-19 وما قد يتبع ذلك من إجراءات مؤلمة تؤثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية.

وشدد فاوتشي على أن الجائحة لم تنته، مشيرا إلى أن ظهور مشاعر بالرضا عما قد جرى إنجازه حتى الآن قد يعيد البلاد إلى المربع الأول للوباء، مردفا: "الرضا عن أنفسنا يمكن أن يؤدي لزيادة في الإصابات خاصة مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس وبالتالي العودة إلى سياسات الإغلاق والحظر من جديد".

ونقلت "سي إن إن" عن بعض الخبراء قولهم إن المجتمعات والمناطق الخبراء إن ذات معدلات التطعيم المنخفضة قد تكون مرشحة رئيسية لتفشي المرض بشكل أكبر وبالتالي سيشكل ذلك أخطار بينة على البالغين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن بالإضافة إلى الأطفال الذين باتوا مؤهلين للحصول على اللقاح.

وفي هذا الصدد أعرب عالم الأوبئة، عبد السيد، عن قلقه عن استمرار تعرض الناس لالتقاط العدوى، مشدد على أن هاجسه الأكبر يتمثل في طبيعة تلك العدوى مع ظهور أنواع متحورة من فيروس كورونا في مناطق مختلفة العالم.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات حصلت عليها "سي إن إن" من مراكز مكافحة الأمراض المعادية والوقاية منها، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تحقيق الهدف الذي وضعته إدارة الرئيس، جو بايدن، والمتمثل في تطعيم 70 في المئة من البالغين الأميركيين بجرعة واحدة على الأقل بحلول 4 يوليو.

وكان حوالي 63.2 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى الآن، و إذا حافظت السلطات المختصة على نفس الوتيرة في منح اللقاحات فإن هدف إدارة الرئيس الأميركي لن يتحقق إلا بعد منتصف يوليو وربما في أواخره.

وقد تمكنت حتى الآن 12 ولاية بالفعل من الوصول إلى الهدف المحدد، وهي كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وماساتشوستس وماريلاند وماين ونيو هامبشاير ونيوجيرسي ونيو مكسيكو وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت.

وبالمقابل، ظهرت أدلة جديدة على أن برامج التطعيم اليومي في أميركا في ساعدت في خفض المعدل اليومي لحالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

فقد بلغ متوسط حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة حوالي 14300 حالة يوميًا خلال الأسبوع الماضي، انخفاضًا من حوالي 71300 حالة يوميًا في منتصف أبريل، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وتلك الأرقام تعد أيضًا أقل بكثير من متوسط الذروة في البلاد، والتي وصلت إلى أكثر من 250 ألف إصابة يوميًا في أوائل يناير الماضي.

وقد حصل ما يقرب من 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، أي أكثر من نصف السكان بقليل، على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حاز 137.5 مليون شخص - 41.4٪ من السكان - على جرعتين ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.