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لماذا تأخرت السعودية عن إعلان آلية الحج؟

Lebanon 24
06-06-2021 | 23:47
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كتبت "الشرق الأوسط": أرجع وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أمي الأحد، سبب تأخر إعلان بلاده عن آلية الحج لهذا العام إلى تحورات فيروس «كورونا» المستجد، وشح اللقاحات في العالم.

وقال الدكتور القصبي خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي، إن التحور المستمر للفيروس، وعدم وضوح الضرر الناجم من انتشاره، وشحّ اللقاحات لدى كثير من الدول، تسبب في تأخير إعلان الشكل الذي سيكون عليه موسم الحج المقبل، مشيراً إلى أن وزيري «الصحة» و«الحج» سيوضحان خلال الأيام القريبة القادمة الآلية التي سيكون عليها حج هذا العام في ظل هذه التحديات.

ونوّه بجهود حكومة المملكة واتخاذها جميع الإجراءات والاحترازات والتدابير الصحية في سبيل التعايش مع الجائحة، حيث كانت في مقدمة دول العالم من حيث توفير اللقاحات، وتعاقدت بما يزيد على ضعف عدد سكانها من جرعات اللقاح، مبيناً أن نسبة الذين تلقوا اللقاح حتى اليوم بلغت 40 في المائة من عدد السكان، وهو ما يعادل 15 مليون جرعة حتى الآن.

وأضاف وزير الإعلام «نفخر اليوم بأن نجني حصاد (رؤية 2030) التي احتفلنا بالأمس القريب بالذكرى الخامسة على إطلاقها وحققنا خلالها إنجازات عديدة على الصعد كافة»، موضحاً أن مليوناً و800 ألف استفادوا من منصة «إحسان» التي تجاوزت التبرعات المقدمة من خلالها أكثر من 800 مليون ريال حتى الآن.

وعلى الصعيد العربي، شدد على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين أكد خلال اتصاله بالرئيس محمود عباس إدانة السعودية وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفيما يخص الشأن الدولي، عبر القصبي عن فخره بالإنجاز الوطني الدولي المتمثل في اعتماد الأمم المتحدة «مبادرة الرياض» التي تتضمن إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، ومنصة إلكترونية عالمية لتبادل المعلومات والخبرات بين 186 دولة، عاداً المبادرة سبقاً عالمياً يؤكد الدور الريادي للسعودية في هذا المجال.

وحول إرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات ومحاربة الإرهاب في أفريقيا، أبان وزير الإعلام أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أكد خلال كلمته في قمة باريس الدور الريادي للسعودية في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمار فيها.
المصدر: الشرق الأوسط
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