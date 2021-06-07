عربي-دولي

عشية لقاء بوتين وبايدن.. "هديتان" روسيتان غير سارتين لأميركا

Lebanon 24
07-06-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-830734-637586510710591251.jpg
Doc-P-830734-637586510710591251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رأى موقع إخباري لشركة الإنترنت الصينية "سوهو" أن روسيا قدمت هديتين غير سارتين إلى الولايات المتحدة الأميركية أخيرا.

 

وأعلنت روسيا عن هداياها غير السارة للولايات المتحدة عشية لقاء الرئيسين الروسي والأميركي بوتين وبايدن في مدينة جنيف في 16 حزيران، وفقا لبوابة "سوهو".

 

 أولا، فشلت الولايات المتحدة في تجربة خاصة بنظام الدفاع ضد الصواريخ في جزر هاواي، حيث لم يتمكن الصاروخ التابع للنظام من إصابة الهدف وذلك بحضور السفينة العسكرية الروسية التي ظهرت قرب موقع التجربة.

 

ثانيا، قررت موسكو تحويل مليارات الدولارات المودعة في صندوق الرفاه الوطني إلى ذهب وعملات أخرى. وخطت روسيا بذلك خطوة أخرى على طريق التحرر من الدولرة.

 

ورأت بوابة "سوهو" التي تعتبر من أكثر مواقع الإنترنت زيارة في العالم أن كل ذلك يدل على أن روسيا لا تنوي التملق للأميركيين.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-06-07
11:00 | 2021-06-07
10:30 | 2021-06-07
10:00 | 2021-06-07
09:30 | 2021-06-07
09:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website