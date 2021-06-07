عشية لقاء بوتين وبايدن.. "هديتان" روسيتان غير سارتين لأميركا

رأى موقع إخباري لشركة الإنترنت الصينية "سوهو" أن روسيا قدمت هديتين غير سارتين إلى الولايات المتحدة الأميركية أخيرا.

وأعلنت روسيا عن هداياها غير السارة للولايات المتحدة عشية لقاء الرئيسين الروسي والأميركي بوتين وبايدن في مدينة جنيف في 16 حزيران، وفقا لبوابة "سوهو".

أولا، فشلت الولايات المتحدة في تجربة خاصة بنظام الدفاع ضد الصواريخ في جزر هاواي، حيث لم يتمكن الصاروخ التابع للنظام من إصابة الهدف وذلك بحضور السفينة العسكرية الروسية التي ظهرت قرب موقع التجربة.

ثانيا، قررت موسكو تحويل مليارات الدولارات المودعة في صندوق الرفاه الوطني إلى ذهب وعملات أخرى. وخطت روسيا بذلك خطوة أخرى على طريق التحرر من الدولرة.

ورأت بوابة "سوهو" التي تعتبر من أكثر مواقع الإنترنت زيارة في العالم أن كل ذلك يدل على أن روسيا لا تنوي التملق للأميركيين.