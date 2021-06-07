عربي-دولي

ابنة رئيس بيرو السابق تتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
07-06-2021 | 10:30
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صرحت الهيئة الانتخابية في بيرو بأن مرشحة اليمين الشعبوي، كيكو فوجيوموري، تتصدر النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس الأحد بعد حصولها على 52,9% من الأصوات.

وأضافت أن خصمها من اليسار الراديكالي، بيدرو كاستيو، حصل حتى اللحظة على 47,09% من أصوات الناخبين.

وقال رئيس الهيئة، بييرو كورفيتو، إنه تم حتى الآن فرز الأصوات في 42% من أصل 86488 مكتب اقتراع.

ونظرا إلى الفارق الضيق بين المرشحين، من غير المؤكد أن يرتسم توجه حاسم قبل صدور التعداد النهائي للأصوات، وهو ما قد يستغرق عدة أيام.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الخبيرة السياسية في بيرو، جيسيكا سميث، أن النتائج متقاربة إلى حد أنه "لن نعرف (النتيجة) قبل تعداد آخر صوت". وأضافت أن "الوضع ما زال في غاية الغموض، والفارق ضئيل جدا".

وتمثل فوجيموري، ابنة الرئيس السابق، ألبيرتو فوجيرموري، المسجون حاليا بتهم تتعلق بالفساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نموذج الاقتصاد الليبرالي الجديد القائم على خفض الضرائب وتعزيز القطاع الخاص بهدف خلق الوظائف.

أما أستاذ المدرسة النقابي كاستيو فتعهد بتأميم القطاعات الحيوية وزيادة الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية وزيادة الضوابط الحكومية.

وتستمد فوجيموري الدعم من العاصمة ليما، فيما تعد المناطق الريفية الداخلية معقل كاستيو.
المصدر: روسيا اليوم
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