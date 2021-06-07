عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، اقتحام المسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن 72 مستوطنا "اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية".ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين، باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.وبدأت الشرطة الإسرائيلية في السماح للاقتحامات في العام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية.