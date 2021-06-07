عربي-دولي

حملة لطرد ممثل إسرائيل لدى الرباط

Lebanon 24
07-06-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-830812-637586673668577477.jpg
Doc-P-830812-637586673668577477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن ناشطون في المغرب، إطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بطرد ممثل إسرائيل لدى الرباط، دافيد غوفرين.

وتحت عنوان و"هاشتاغ": "اطردوا ممثل الكيان المحتل"، أعرب الناشطون المغاربة عن تضامنهم مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، على خلفية الأحداث الأخيرة.


تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في وقت لا زال فيه الممثل الرسمي لإسرائيل يقيم في فندق بالرباط، إذ لم يتم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية لحد الآن.

في سياق متصل، وفي خطوة للتعبير عن رفض تواجد غوفرين في المغرب، قام ناشطون بتنظيف أحد المواقع الساحلية القريبة من مدينة طنجة، والتي تلتقي قبالتها مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعدما زارها غوفرين ونشر صورة تذكارية عنها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2021-06-07
12:00 | 2021-06-07
11:30 | 2021-06-07
11:00 | 2021-06-07
10:30 | 2021-06-07
10:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website