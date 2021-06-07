العاهل السعودي يلتقي وزير الخارجية البريطانية

التقى العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.