عربي-دولي

وفاة غامضة لضابط استخبارات إسرائيلي في السجن

Lebanon 24
07-06-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-830835-637586702944814340.jpg
Doc-P-830835-637586702944814340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت وفاة غامضة لضابط في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، داخل السجن، ضجة واسعة داخل إسرائيل، مع فرض حظر نشر حول القضية.

وفي الأول من الشهر الجاري، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن القضية في تحقيق تحت عنوان "اعتقال ضابط مخابرات واتهامه ووفاته في السجن: القضية التي يخفيها الجيش".

وقالت الصحيفة وقتها: " لأكثر من نصف عام فرض الجيش الإسرائيلي، تعتيما قويا على قضية خطيرة انتهت بوفاة ضابط في سجن عسكري قبل نحو أسبوعين".

وأوضحت أن الحديث يدور "عن ضابط في مخابرات الجيش، اعتقل في أيلول الماضي بعد أن وُجهت إليه تهم خطيرة يحظر نشرها".

وفيما قالت مصادر عسكرية إن الضابط الذي تم نقله من السجن العسكري إلى المستشفى بعد تدهور صحته بشكل خطير فجر 17 آيار الماضي حيث أعلنت وفاته لاحقا، انتحر، نفت أسرة الضابط تلك الرواية جملة وتفصيلا، ملحمة إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

اللافت أن العائلة نفسها لم يتم إبلاغها بأي من تفاصيل التهم الموجهة لابنها ضابط المخابرات العسكرية والذي تم دفنه في مقبرة مدنية على خلاف العادة، بدعوى أنه أنهى فترة خدمته العسكرية وهو في السجن.

واليوم الإثنين، وصلت قضية الضباط إلى المحكمة العسكرية في منطقة تل أبيب والتي ناقشت السماح بنشر تفاصيل القضية.

وعُقدت الجلسة بشكل علني، لكن في مرحلة ما أخرج القاضي الجميع واستمر في الجلسة بحضور ممثل الادعاء ومحامي الأسرة، بحسب الصحيفة.

وقال ممثل الجيش الإسرائيلي في الجلسة، المقدم ماتان سولوميش، إن لائحة الاتهام ستُسلم إلى الأسرة اليوم، كما طلبت.

وأكد أن الحديث يدور عن "واقعة مأساوية وصعبة وصادمة"، لافتا إلى أن الجيش  أجرى تقييما للوضع تم في نهايته صياغة فقرة أخرى تسمح بنشر لائحة الاتهام - خاصة في ضوء التقارير المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية.

وأضاف سولوميش: "حدثت تغييرات في الأيام الأخيرة بعض المنشورات في وسائل الإعلام في إسرائيل وحول العالم قدمت معلومات مضللة ذات تداعيات أمنية، أو انتهكت أوامر حظر النشر. بعض المنشورات قد لا تضر بالأمن فحسب، بل تحتوي أيضا على معلومات غير دقيقة عن الضابط، على أقل تقدير".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2021-06-07
12:00 | 2021-06-07
11:30 | 2021-06-07
11:00 | 2021-06-07
10:30 | 2021-06-07
10:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website