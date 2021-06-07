أسيمي غويتا يؤدي اليمين رئيسا انتقاليا لمالي

أدى الكولونيل أسيمي غويتا اليمين رئيسا انتقاليا في مالي، البلد المضطرب وغير المستقر في منطقة الساحل منذ سنين، حسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.ويأتي تنصيب غويتا في احتفال في العاصمة باماكو بعد أن أطاح قائد انقلاب آب الماضي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيين في ما اعتبر انقلابا ثانيا في 24 أيار.وقال غويتا "يتيح لنا الوضع فرصة لإعادة عملية الانتقال إلى المسار الذي يريده الشعب". وأكد أنه ملتزم بتنفيذ "الإجراءات اللازمة لنجاح المرحلة الانتقالية ولا سيما تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية تجري في موعدها المحدد".وسبق أداء اليمين إعلان الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي في الاتحاد، احتجاجا على الانقلاب العسكري.