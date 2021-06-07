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اغتيال ضابط رفيع في المخابرات العراقية

Lebanon 24
07-06-2021 | 11:30
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لقي ضابط رفيع في جهاز المخابرات العراقية، الاثنين، مصرعه برصاص مسلحين في إحدى ضواحي العاصمة العراقية بغداد، بحسب بيان للجهاز نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونعى الجهاز، وفق البيان، الضابط "نبراس فرمان شعبان" الذي "طالته أيادي الحقد بعملية جبانة غادرة لهذا اليوم"، مضيفا أن "دم الشهيد نبراس سيكون منارا للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب إرادة الدولة وإضعاف همة أبنائها".

وقال البيان إن العملية "هي محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني"، وأن الضحية "كان له الدور الأبرز في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته".

وأكدت الوكالة إن جثمان الضحية وجد في سيارته بمنطقة البلديات في بغداد وعليه آثار إطلاق نار.

وأوضحت أن الضباط "تلقى عدة رصاصات في الجزء العلوي من جسمه، وأنه توفي داخل سيارته".

وقالت وكالة روداو المحلية الكردستانية إن الضابط القتيل هو "كردي"، ومشيرة إلى أن أحد المارة أصيب أثناء عملية الاشتباك بين الضابط والمجموعة المسلحة.
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