في أول زيارة خارجية لها.. هاريس تصل إلى غواتيمالا

وصلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إلى غواتيمالا في أول زيارة رسمية لها منذ توليها منصبها في بداية العام الحالي.وكانت طائرة هاريس قد عادت في وقت سابق إلى المطار عقب إقلاعها بسبب عطل فني.وقالت هاريس للصحافيين، الأحد: "أنا بخير، أنا بخير"، بعد خروجها من الطائرة التي هبطت في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، مضيفة "قمنا جميعا بتلاوة صلاة صغيرة، لكننا في حالة جيدة".وقالت سيمون ساندرز، المتحدثة باسم هاريس، إن نائبة الرئيس ستستخدم طائرة أخرى ولا يُتوقع حدوث تأخير كبير في برنامج رحلتها.وستزور هاريس غواتيمالا والمكسيك هذا الأسبوع حاملة رسالة أمل إلى منطقة ضربها كوفيد-19 ولمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من المنطقة، إحدى القضايا الشائكة التي تواجه البيت الأبيض.