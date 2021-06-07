عربي-دولي

بعد انتحار ضابطة.. كوريا الجنوبية تُحارب "التحرش" داخل الجيش

Lebanon 24
07-06-2021 | 13:30
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أطلقت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية فريق عمل لتحسين نظام منع وقوع حالات تحرش جنسي، وذلك على خلفية تصاعد الانتقاد المتعلق بانتحار ضابطة صف في القوات الجوية بعد تعرضها للتحرش الجنسي.

ووفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنّ الفريق سيستمرّ في العمل تحت رئاسة رئيس شؤون الأفراد العسكريين ومكتب الشؤون الاجتماعية بالوزارة حتى آب المقبل، للوقوف على كيفية تعامل القوات المسلحة مع حالات الاعتداء الجنسي، ووضع تدابير إصلاحية.

وأشارت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إلى أنّ الفريق سيركز على تدابير حماية ودعم ضحايا العنف الجنسي، وتطوير الثقافة التنظيمية للجيش وضمان الشفافية والإنصاف في التحقيقات.

ويأتي إطلاق فريق العمل في الوقت الذي يُجرى فيه تحقيق حول حالة انتحار الشهر الماضي لضابطة برتبة رقيب أول في القوات الجوية بعد تعرضها المزعوم لتحرش جنسي من قبل زميل لها.

وصرحت أسرة الضابطة بأن رؤساء الضحية حاولوا التستر على العنف الجنسي، وبأن الجيش فشل في الاستجابة لطلب الدعم من قِبل الضحية.

بدوره، قال مسؤول رفيع المستوى بالوزارة: "سنبذل جهودنا لتأسيس ثقافة عسكرية آمنة من الانتهاكات الجنسية على أساس مراجعة شاملة وتحسين النظام القائم".
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