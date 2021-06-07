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عربي-دولي
مصير "كورونا" حول العالم ينكشف.. هل سيختفي الفيروس قريباً؟
Lebanon 24
07-06-2021
|
22:00
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اعتبر المسؤول في منظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو أنّ "القضاء على فيروس كورونا عالمياً ليس هدفاً منطقياً حالياً".
وفي حديث لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أشار نابارو إلى أنّه "سيتعين عن البشرية تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس ومنعه من الانتشار والتسبب بوجود بؤر ساخنة".
وقال: "القضاء على الفيروس ليس هدفاً منطقياً حالياً بالنسبة للعالم، وسيتعين على الناس أن يتمكنوا من التعايش مع الفيروس"".
ومع هذا، فقد أشار نابارو إلى أن "عملية دراسة التقارير التي تفيد بظهور سلالة نيبالية لكُورونا، قائمة ومستمرة"، وقال: "في كل مرة تحدث زيادة مفاجئة في حالات الاصابة بالفيروس، تخطر على بال المرء فكرة أنه ربما تكون هناك سلالة جديدة من الفيروس. هذا لن يكون مفاجئاً".
وتابع: "إنّ ذلك سيكون هو النمط بالنسبة للمستقبل، وهذا الفيروس لن يختفى في أي وقت قريب، وستظهر له سلالات".
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