23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيطاليا: توقيف مجموعة عنصرية كانت تخطط لهجوم ضد مبنى الناتو
Lebanon 24
07-06-2021
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر أمنية إيطالية إن المجموعة المسماة "التنظيم الآري الروماني"، كانت تخطط لشن هجوم تفجيري ضد أحد مقرات الناتو.
وأوضحت المصادر أن المجموعة تتألف من "مناضلين تتراوح أعمارهم بين 26 و62 عاما وقد نشرت على الشبكات الاجتماعية كتابات ومقاطع فيديو وصورا ذات محتوى عنصري تمييزي ينتمي للاشتراكية القومية، ذات إلهام معاد للسامية ومنكر لكل ما يتصل بنظريات المؤامرة ضد الشعب اليهودي".
وذكرت المصادر الأمنية أن "التحقيقات كشفت عن نشاط تخطيطي، كان لا يزال في طور التكوين، لعملية محددة ضد أحد هياكل الناتو، بواسطة عبوات ناسفة محلية الصنع معبأة من خلال تعليمات متوفرة على شبكة الإنترنت وبالتعاون مع بعض المسلحين الأجانب المنتمين إلى تنظيمات مماثلة من البرتغال".
تابع
الأكثر قراءة
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
Lebanon 24
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
02:00 | 2021-06-07
07/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي عوني "يبق البحصة"
Lebanon 24
قيادي عوني "يبق البحصة"
04:30 | 2021-06-07
07/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "البليزر" والشورت.. كارلا حداد بفستان مثير على البحر يبرز جمالها (صور)
Lebanon 24
بعد "البليزر" والشورت.. كارلا حداد بفستان مثير على البحر يبرز جمالها (صور)
09:50 | 2021-06-07
07/06/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول مالي سابق يتوقع: "الدولار قد يصل إلى حدود المليون ليرة"
Lebanon 24
مسؤول مالي سابق يتوقع: "الدولار قد يصل إلى حدود المليون ليرة"
12:08 | 2021-06-07
07/06/2021 12:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
08:00 | 2021-06-07
07/06/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:57 | 2021-06-07
عقاران واعدان لعلاج "كوفيد ـ 19"
16:59 | 2021-06-07
"طالبان" تدعو مترجمي القوات الأجنبية لـ"التوبة" والبقاء في أفغانستان
16:36 | 2021-06-07
كندا.. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث دهس
16:20 | 2021-06-07
بعد إضرابه عن الطعام.. نافالني يغادر المستشفى إلى السجن
16:00 | 2021-06-07
زرع أجهزة داخل الرحم.. هكذا تنفذ الصين الإبادة ضدّ مسلمي الإيغور
15:00 | 2021-06-07
137 ألف دولار كل دقيقة.. زيادة الإنفاق على الأسلحة النووية رغم "كورونا"
فيديو
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
08:00 | 2021-06-07
08/06/2021 07:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
14:00 | 2021-06-06
08/06/2021 07:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
11:00 | 2021-06-06
08/06/2021 07:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact