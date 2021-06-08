عربي-دولي

بعد حظر روسيا 9 مسؤولين كنديين من دخول أراضيها.. الخارجية الكندية ترّد

Lebanon 24
08-06-2021 | 02:30
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وصفت وزارة الخارجية الكندية قرار روسيا بإدراج تسعة 9 مسؤولين كنديين، على القائمة السوداء ومنعهم من دخول أراضيها، بأنه" قرار غير مقبول ولا أساس له".

وقالت وزارة الخارجية الكندية لوكالة نوفوستي، أمس الاثنين، إن "العقوبات الروسية ضد الكنديين، بما في ذلك أعضاء الحكومة، أمر غير مقبول ولا أساس له".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، عن فرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين، تحظر عليهم دخول الأراضي الروسية، وذلك ردا على عقوبات كندية ضد روسيا.

وجاء في بيان عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاثنين، أنه "ردا على العقوبات غير الشرعية التي فرضتها الحكومة الكندية في 24 مارس/آذار على مواطنين روس بذريعة مفتعلة، وبزعم انتهاك حقوق المواطن الروسي المدان لمخالفة القانون أليكسي نافالني، تقرر حظر دخول الأراضي الروسية لأجل غير مسمى على عدد من المواطنين الكنديين".

وشملت القائمة الروسية السوداء وزير العدل والمدعي العام الكندي ديفيد لاميتي، ومديرة السجون آن كيلي، ونائبة وزير الدفاع جودي توماس ومدير الاستخبارات العسكرية سكوت بيشوب وغيرهم من المسؤولين الأمنيين الكنديين.

يذكر أن كندا فرضت عقوبات على 9 من المسؤولين الروس، بينهم مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف ونائب مدير مكتب الرئاسة الروسية سيرغي كيريينكو والمدعي العام إيغور كراسنوف وغيرهم، على خلفية قضية الناشط الروسي ألكسي نافالني المدان بالاختلاس.

المصدر: سبوتنيك
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