"تصعيدٌ كبير".. الجيش السوري يحشد في إدلب!

أفادت فصائل مسلّحة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الثلاثاء، بأنّ دمشق حشدت مزيداً من القوات في ريف إدلب الجنوبي، في خطوة ربما تكون تمهيداً لتصعيد كبير في المحافظة.وذكر قيادي في فصيل مسلح موال لتركيا في إدلب أنّ القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها دفعت بحشود كبيرة صوب مناطق محافظتي إدلب وريف حلب المجاور، حيث مواقع خطوط التماس مع فصائل المعارضة و"قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على مناطق مجاورة.وقال القيادي، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية إنّ دمشق تسعى لتصعيد كبير في عدة مناطق من بعد نجاح الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الشهر الماضي.وأوضح أن قوات حكومية معززة بدبابات ومدفعية وصلت إلى خطوط التماس ربما للضغط على تركيا وكذلك قوات "قسد" بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة منبج.