لأوّل مرة.. مسؤول سعودي يزور هذه الدولة الأفريقية!

وصلت الآن إلى #راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها وسوف التقي غداً باذن الله فخامة رئيس #راوندا ووزير خارجيته وهي زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. pic.twitter.com/bvalWYk3o7
— احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) June 7, 2021
وصلت الآن إلى #راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها وسوف التقي غداً باذن الله فخامة رئيس #راوندا ووزير خارجيته وهي زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. pic.twitter.com/bvalWYk3o7