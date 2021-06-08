لأوّل مرة.. مسؤول سعودي يزور هذه الدولة الأفريقية!

وصل وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، إلى دولة رواندا إحدى بلدان القارة في زيارة تاريخية هي الأولى لمسؤول سعودي.ومن المقرر أن يلتقي قطان رئيس رواندا ووزير خارجيتها، لبحث الفرص الاستثمارية في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.وقال القطان في تغريدة على حسابه في تويتر، مساء الاثنين: "وصلت الآن إلى راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها".وتابع الوزير السعودي: "سوف التقي غداً باذن الله فخامة رئيس راوندا (بول كاغامي) ووزير خارجيته".وأوضح أن الزيارة "تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها".