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ضرب وسحل وشد شعر بمشاجرة جماعية عنيفة في الرياض.. والشرطة تتدخل (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2021 | 11:20
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أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية أنها اتخذت إجراءات بحق أطراف مشاجرة جماعية وقعت، قبل أيام، في أحد المولات التجارية في العاصمة.

 

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية "باشرت بلاغا عن مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، وضُبط أطرافها، وهم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر".

 

وأضاف أنه تم أيضا توقيف 13 شخصا "لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء وجودهم في موقع المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة جميع أطراف القضية إلى النيابة العامة".

 

 
 

ويظهر فيديو متداول قيام مجموعة من الفتيات بالتشاجر، وفي إحدى اللقطات تقوم فتاة بجر أخرى على الأرض من شعرها وتسحلها، ثم تتدخل فتاة أخرى لتبدأ بالضرب.

المصدر: الحرة
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