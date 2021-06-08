هذا ما قاله بوتين عن كورونا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مكافحة كوفيد تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي، ومن السابق لأوانه الحديث عن انتصار على الفيروس، لكن من الضروري استخلاص الدروس من الوباء.

وورد في كلمة للرئيس الروسي أمام المشاركين في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف"، قرأها مساعده يوري أوشاكوف قوله: "من الجلي أن عدد التحديات يتزايد باستمرار. ويشكل العديد منها تهديدا حقيقيا للاستقرار والأمن الدوليين، وحياة الناس ورفاههم في أجزاء مختلفة من العالم. علاوة على تحديات مثل تدهور آليات الحد من التسلح ونشاط الجماعات الإرهابية واشتداد الجريمة السيبرانية وتصاعد النزاعات الإقليمية، وتصاعد وباء فيروس كورونا".ولفت بوتين في كلمته إلى أن العواقب الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للوباء محسوسة في كل مكان.وشدد الرئيس الروسي على أن "مكافحة مثل هذه العدوى الخطيرة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره والتعاون الصادق والمتكافئ. ومع ذلك، للأسف، لم يكن الجميع مستعدين لذلك. وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على فيروس كورونا، من المهم الآن التفكير في الدروس التي يجب استخلاصها من هذه المحنة، وكيفية التصرف في المستقبل إذا نشأ مثل هذا الوضع. وآمل أن يولي المشاركون في قراءات بريماكوف اهتماما كبيرا بهذه المشاكل وغيرها من المشكلات الملحة الإقليمية والعالمية في جدول الأعمال".