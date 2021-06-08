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ديبي هيويت تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد الإنجليزي

Lebanon 24
08-06-2021 | 06:00
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن ديبي هيويت، ستصبح أول رئيسة للاتحاد بدءا من يناير 2022.

وقال الاتحاد في بيان، إنه بالإجماع وقع اختيار لجنة مستقلة مكونة من سبعة أعضاء على هيويت، التي تشغل حاليا منصب رئيسة مجموعة "رستوران" المالكة لمطعم "واجاماما"، لخلافة الرئيس المؤقت، بيتر ماكورميك.
 
وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي تأسس قبل 158 عاما، يبحث عن رئيس جديد منذ استقالة جريج كلارك في نوفمبر الماضي، بعد خلاف حول إشارة إلى اللاعبين غير البيض "بالملونين" خلال إجابته عن أسئلة في البرلمان.
المصدر: رويترز
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