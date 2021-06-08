عربي-دولي

لماذا تتردد الولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا؟

Lebanon 24
08-06-2021 | 08:30
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أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن الولايات المتحدة تفرض العقوبات على روسيا، وفي نفس الوقت تستمر في شراء المحركات الروسية لصواريخها.

وقال روغوزين خلال جلسة الاستماع في مجلس الدوما، "نحن ما زلنا نزود الولايات المتحدة بمحركات RD-180 و RD-181 وهم يعتمدون عليها. لأنها ممتازة و ذات كفاءة عالية ولا يمكن حتى للولايات المتحدة إنتاج مثيل لها".

ويضيف، من جانب يفرضون عقوبات ومن جانب آخر مجبرين على شراء المحركات.

وتجدر الإشارة، إلى أن محركات RD-180 الروسية تستخدم في إطلاق صواريخ Atlas الأمريكية، ومحركات RD-181 تستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ Antares.
المصدر: روسيا اليوم
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