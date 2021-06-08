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تعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم.. وسائل إعلام بارزة بين المتضررين

Lebanon 24
08-06-2021 | 10:00
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تعطل العديد من مواقع الانترنت في العالم، الثلاثاء، بينها مواقع تابعة لوسائل إعلام كبرى، بالإضافة إلى موقع الحكومة البريطانية، دون أن تعلم الأسباب بعد.

وأفادت وكالة "فرانس برس" عن عطل في "سي إن إن" الأميركية، "لو موند" الفرنسية، وصحيفة "الغارديان"، مضيفة أنه ظهرت عند حوالى الساعة 10.00 بتوقيت غرينتش رسالة تشير إلى عطل في صفحة المواقع.


ووفقا لوكالة "رويترز"، تم إغلاق العديد من المواقع الإلكترونية التي تديرها منافذ إخبارية بما في ذلك "فايننشال تايمز"، "نيويورك تايمز"، "بلومبرغ نيوز". وكذلك موقع البيع بالتجزئة التابع لشركة "أمازون" واجه انقطاعا.

كما تعذر الدخول إلى الموقع الرسمي للحكومة البريطانية صباح الثلاثاء، تزامنا مع تعرض العديد من منصات وسائل الأعلام العالمية للأعطال.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل على الموقع الرسمي للحكومة، كما تعذر الدخول مؤقتا لموقع بي.بي.سي قبل عودته إلى الخدمة.

وقالت شركة "فاستلي" الأميركية لخدمات الحوسبة السحابية إن مشكلة فنية لديها أدت إلى وقوع هذا العطل. 

وأقرت فاستلي، ومقرها سان فرانسيسكو، بوجود مشكلة قبل الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، وقالت في تحديثات متكررة على موقعها على الإنترنت إنها "تواصل التحقيق في الأزمة".
المصدر: BBC-الحرة
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