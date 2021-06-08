عربي-دولي

بسبب إنفلونزا الطيور.. السعودية تحظر استيراد اللحوم والبيض من مناطق فرنسية

Lebanon 24
08-06-2021 | 10:30
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بعد أيام على تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور "H10N3" في الصين، الثلاثاء الماضي، حظرت السعودية استيراد  لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مناطق معينة في فرنسا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارا بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مناطق Landes ،Pyrenees-Atlantiques،Gers في فرنسا، بعدما كانت قد حظرت الاستيراد من مدينة AINT GEOURS DE MAREMNE، بسبب تفشي المرض فيها.

وبررت الهيئة قرارها بأنه جاء بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفشي جديدة لمرض إنفلونزا الطيور في تلك المناطق.

ويستثنى من قرار الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريا والكفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن ترفق بشهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى فرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

وكانت مفوضية الصحة الوطنية في بكين، قد أعلنت عن ظهور أول حالة بشرية للإصابة بسلالة نادرة من إنفلونزا الطيور باسم "H10N3"، وهي لرجل صيني يبلغ من العمر 41 عاما.

وقالت المفوضية إن "H10N3" هي سلالة تأثيرها المرضي منخفض بمعنى أنها لا تسبب أمراضا خطيرة لدى الدواجن ومن المستبعد أن تنتشر بسرعة.

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية، لوكالة "رويترز"، أنه "لا يوجد مؤشر حاليا على انتقال العدوى من شخص لآخر بين البشر".
المصدر: الحرة
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