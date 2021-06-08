عربي-دولي

الصين تهاجم محكمة الإيغور في لندن: ليست قانونية

Lebanon 24
08-06-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-831206-637587685258538676.jpg
Doc-P-831206-637587685258538676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفضت السفارة الصينية في لندن المحكمة البريطانية التي تحقق في إبادة الصين لأقلية الإيغور، معتبرة أنها "ليست قانونية ولا ذات مصداقية".

وذكرت السفارة إنّ "المحكمة مجرد مهزلة أخرى مناهضة للصين، وقد اختلقها عدد قليل من الأفراد بهدف نهائي هو استخدام شينجيانغ لاحتواء الصين".

وقالت السفارة أنّ ما يسمى بـ "المحكمة" ليست جهازاً أو إجراء قضائياً كما يوحي المصطلح، مشيرة إلى أنها "تتكون من أشخاص لديهم دوافع خفية وليس لهم أي وزن أو سلطة".

وأضاف البيان: "المحكمة الزائفة تضم مجموعة من الأفراد الذين يكسبون رزقهم من شيطنة الصّين، وهي مموّلة من مؤتمر الويغور العالمي، وهو منظمة مكرسة لفصل شينجيانغ عن الصّين. أما من يُسمّون بـ "خبراء" و"شهود"، ومنهم أدريان تسنس، فطالما ظلوا ينشرون الأكاذيب حول شينجيانغ، إضافة للعديد من الممثلين الذين تبيّن أنهم اعتادوا على فبركة كل أنواع قصص الاضطهاد" التي لم تحدث أبداً".

واتهمت السفارة رئيس المحكمة جيفري نايس بأنها "عميل بريطاني معروف برفع دعاوى قضائية تافهة، وله علاقات وثيقة مع مختلف القوى المناهضة للصين".

أدلة على إبادة جماعية
وكانت المحكمة الخاصة بالإيغور في لندن عقدت جلسات استماع مدّتها 4 أيام وانتهت يوم الإثنين، وتشيرُ الأدلة التي لديها إلى أن بكين ارتبكت إبادة جماعية في شينجيانغ.

واستمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية الإيغور المسلمة إلى إفادات الشهود، الذين تحدّثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي.

وتحدّثت شاهدة عن ظروف مزرية ومعاملة وحشية يتعرّض لها المحتجزون في معسكرات إقليم (شينجيانغ) في شمال غربي الصيّن مشيرة إلى وفاة امرأة بعد خضوعها لعملية تعقيم قسرية.

وتأسست المحكمة بناء على طلب من "مؤتمر الإيغور العالمي"، وهو أكبر مجموعة ممثلة للإيغور المقيمين في المنفى وتضغط على المجتمع الدولي للتحرّك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في إقليم شينجيانغ.

وقال رئيس المحكمة جيفري نايس في مستهل الجلسة الأولى التي استمرت 4 أيام إن "الاتهامات الموجّهة لجمهورية الصّين الشعبية خطيرة" مشيراً إلى أنها تشمل عدة انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2021-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-06-08
15:00 | 2021-06-08
14:30 | 2021-06-08
14:00 | 2021-06-08
13:30 | 2021-06-08
13:00 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website