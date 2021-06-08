عربي-دولي

إسرائيل تسقط لائحة الاتهام بحق مواطنين أردنيين حاولا التسلل إلى أراضيها

Lebanon 24
08-06-2021 | 13:30
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أسقطت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، لائحة الاتهام بحق مواطنين أردنيين، معقلين لديها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.

وقالت الوزارة أنه "بعد متابعة حثيثة واتصالات وجهود مكثفة قامت بها الوزارة ومؤسسات الدول المعنية"، أسقطت إسرائيل لائحة الاتهام بحق مصعب الدعجة وخليفة العنوز، وإلغاء إجراءات الاعتقال.

وأضافت أنه يتم العمل حالياً على ترتيب إجراءات الإفراج عنهما وتسليمهما للسلطات الأردنية.

وفي وقت سابق من أيار الماضي، اعتقلت السلطات الشابين الأردنيين أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن إلى إسرائيل.

والشهر الماضي اندلع قتال عنيف، استمر 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة، على إثر نزاع في حي الشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى.

ووجهت السلطات الإسرائيلية للأردنيين "تهمة الدخول بطريقة غير شرعية، ومنعت حق حضور محام عنهما"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) حينذاك.

وكانت محكمة حيفا العسكرية الإسرائيلية أعلنت توقيف المعتقلين الأردنيين، وهما من بلدة صفا بمحافظة إربد.

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