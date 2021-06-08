عربي-دولي

ظاهرة نادرة.. القمر سيختفي من السماء في هذا التاريخ

Lebanon 24
08-06-2021 | 16:00
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كشف جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن "القمر سيختفي من السماء هذا الأسبوع تزامناً مع ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس".

وفي تصريحات جديدة، قال القاضي أنه وفقاً لحسابات المعهد، فإن الشمس سوف تشهد كسوفاً حلقياً يوم الخميس المقبل، والذي يتزامن مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرياً.

وقال القاضي في تصريحات نقلها موقع "بوابة الأهرام": "في ذلك اليوم وتزامناً مع هذه الظاهرة، سيشرق القمَر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريباً. ولهذا، لن يكون القمر مرئياً في السماء طوال الليل".

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يكون القمَر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض، وحينها لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل، وينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمَر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي.

ولن يكون هذا الكسوف مرئياً في المنطقة العربية برمتها، فيما يمكن مشاهدته خلال جميع مراحله شمالي كندا وأقصى الشمال الشرقي لروسيا وغرين لاند.

ومن المتوقع أن يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و59 دقيقة، وعند ذروته سيغطي قرص القمَر 94% تقريباً من كامل قرص الشمس.

ومع هذا، فإنه من المتوقع حدوث الكسوف الحلقي التالي في منتصف شهر تشرين الأول من العام 2023.
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