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هجوم الكتروني يستهدف نظام الاتصال في الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
08-06-2021 | 16:30
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تعرض نظام iConstituent، وهو أحد أنظمة موردي التكنولوجيا الرئيسيين المستخدم في مكاتب الكونغرس الأميركي للتواصل مع الناخبين لهجوم إلكتروني مقابل الحصول على فدية.

وبحسب موقع Punchbowl News، لم يتمكن ما يقرب من 60 مكتبا في مجلس النواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، ولعدة أسابيع من الوصول إلى المعلومات بسبب الهجوم، مشيرا إلى أنه لم يتم حل الموضوع بعد.

وقالت كاثرين سزبيندور كبيرة المسؤولين الإداريين في مجلس النواب، لـ Punchbowl News، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الهجوم قد يكون خرق أيضا أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الكونغرس.

وأكدت أنه ""تم إخطار مكتب كبير الموظفين الإداريين من قبل iConstituent بأن نظام الرسائل الإخبارية الإلكترونية قد تعرض لهجوم من برامج الفدية وفي هذا الوقت لا يوجد ما يشير إلى أي تأثير للهجوم على بيانات مجلس النواب".

وiConstituent يوفر خدمات لمكاتب الكونغرس مما يسمح للمستخدمين بالاتصال مع الناخبين والتعاون معهم وإدارة جميع الاتصالات الداخلية والخارجية.
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