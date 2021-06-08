عربي-دولي

اشتباك مسلح بين الأردن وإسرائيل...وهذه النتيجة

Lebanon 24
08-06-2021 | 18:24
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أفادت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الثلاثاء، بأن اشتباكًا مسلحًا وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية عند الحدود الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الاشتباك حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين.

وأشارت إلى أن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب خلال الاشتباك.

وأوضحت أن المسافة بين الدوريات كانت قريبة جدًا، مبينة أنه وكجزء من التحقيق تقوم السلطات الإسرائيلية بفحص كيف وقع الاشتباك.

وذكرت أنه في الأيام القليلة الماضية ومنذ الحادث، تم إجراء تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني العاملين في المنطقة، لضمان عدم تكرار حادثة من هذا النوع كان من الممكن أن تنتهي بإصابات وعواقب دبلوماسية، خاصة وأن التنسيق والتعاون على طول الحدود بين إسرائيل والأردن جيد.
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