عربي-دولي

"أتواصل معهم عبر واتساب".. أشكينازي يتحدّث عن علاقته بـ 7 وزراء خارجية عرب

Lebanon 24
09-06-2021 | 04:30
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، إنه على علاقة مع وزراء خارجية 7 دول عربية، بينها دول لا توجد لها علاقة مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه يتراسل معهم عبر خدمة "واتساب".

ولفت أشكنازي في مؤتمر صحفي، إلى أنه في الأشهر الأخيرة، بما يشمل فترة العملية العسكرية على قطاع غزة، كان على علاقة متواصلة مع وزراء خارجية لسبع دول عربية، مشيرا إلى أنه يتراسل مع جزء منهم عن طريق الواتساب بشكل يومي.

وتوقع أشكينازي، أن تعين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا للشرق الأوسط، يعمل على تعزير "اتفاقيات أبراهام" وتشجيع ودفع التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن إدارة الأميركي جو بايدن لم تلغ حتى الآن القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بموضوع إسرائيل، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة حساسة جدا لاتفاقيات ترامب، مثل صفقة بيع طائرات "F35" إلى الإمارات والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لكنها حتى هذه المرحلة احترمتها.

وأشار أشكينازي إلى أن التحديين الرئيسيين في عملية التطبيع سيكونان، أولا في معرض "إكسبو دبي" في تشرين الأول المقبل، والذي ستشارك به إسرائيل بصورة كبيرة، والثاني في تحسين العلاقات مع المغرب وتحويل مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط إلى سفارات بصورة كاملة.
المصدر: روسيا اليوم
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