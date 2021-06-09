27
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
32
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"أتواصل معهم عبر واتساب".. أشكينازي يتحدّث عن علاقته بـ 7 وزراء خارجية عرب
Lebanon 24
09-06-2021
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، إنه على علاقة مع وزراء خارجية 7 دول عربية، بينها دول لا توجد لها علاقة مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه يتراسل معهم عبر خدمة "واتساب".
ولفت أشكنازي في مؤتمر صحفي، إلى أنه في الأشهر الأخيرة، بما يشمل فترة العملية العسكرية على قطاع غزة، كان على علاقة متواصلة مع وزراء خارجية لسبع دول عربية، مشيرا إلى أنه يتراسل مع جزء منهم عن طريق الواتساب بشكل يومي.
وتوقع أشكينازي، أن تعين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا للشرق الأوسط، يعمل على تعزير "اتفاقيات أبراهام" وتشجيع ودفع التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن إدارة الأميركي جو بايدن لم تلغ حتى الآن القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بموضوع إسرائيل، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة حساسة جدا لاتفاقيات ترامب، مثل صفقة بيع طائرات "F35" إلى الإمارات والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لكنها حتى هذه المرحلة احترمتها.
وأشار أشكينازي إلى أن التحديين الرئيسيين في عملية التطبيع سيكونان، أولا في معرض "إكسبو دبي" في تشرين الأول المقبل، والذي ستشارك به إسرائيل بصورة كبيرة، والثاني في تحسين العلاقات مع المغرب وتحويل مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط إلى سفارات بصورة كاملة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
16:09 | 2021-06-08
08/06/2021 04:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
14:43 | 2021-06-08
08/06/2021 02:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
15:22 | 2021-06-08
08/06/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "لبنان القوي" إلى الحريري.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
رسالة من "لبنان القوي" إلى الحريري.. هذا ما جاء فيها
11:52 | 2021-06-08
08/06/2021 11:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
05:00 | 2021-06-09
09/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:36 | 2021-06-09
حكم ضد حكومة جونسون
06:30 | 2021-06-09
مقتل 3 في حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا في روسيا
06:00 | 2021-06-09
روسيا تسجل 10407 إصابات و399 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
05:30 | 2021-06-09
أول ظهور للقيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه (صور)
05:00 | 2021-06-09
هكذا علّق ظريف على عدم دفع مستحقات إيران إلى الأمم المتحدة
04:45 | 2021-06-09
برقية من رفعت الأسد إلى الرئيس السوري بشار الأسد.. هذا ما كتبه!
فيديو
متصفح شهير متهم بالـ "تجسس".. هذا اسمه فاحذروه! (فيديو)
Lebanon 24
متصفح شهير متهم بالـ "تجسس".. هذا اسمه فاحذروه! (فيديو)
05:00 | 2021-06-09
09/06/2021 14:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-06-08
09/06/2021 14:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
11:00 | 2021-06-08
09/06/2021 14:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact