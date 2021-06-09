عربي-دولي

أول ظهور للقيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه (صور)

Lebanon 24
09-06-2021 | 05:30
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نشرت شبكة "روسيا اليوم" الصور الأولى لظهور القيادي في "الحشد الشعبي العراقي"، قاسم مصلح، الذي اعتقلته القوات العراقية قبل أسبوعين بتهم تتعلق بقتل النشطاء.

وظهر مصلح على جسر الجادرية في العاصمة بغداد عندما استقبله أولاده وبعض أفراد حمايته والمقاتلين في "لواء الطفوف" الذي يقوده.
 
ووفقا لمصادر "روسيا اليوم"، فإن "القاضي أطلق سراح مصلح لعدم كفاية الأدلة في التهم الموجهة إليه".
 
وكان تمّ إطلاق سراح مصلح باتفاق بين الحكومة العراقية و"الحشد الشعبي" قبل أيام، لكنهما اتفقا أيضا على تأخر إعلان إطلاق سراحه، لأيام، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأثار اعتقال مصلح توتراً بين الحكومة العراقية و"الحشد الشعبي"، طوق على إثره الحشد المنطقة الخضراء الحكومية في مشهد وصف بـ"الانقلاب غير المعلن".
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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