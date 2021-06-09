داعش يتبنى قتل 10 عاملين في نزع الألغام شمال أفغانستان

تبنى تنظيم داعش، الأربعاء، الهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 على الأقل وإصابة 15 آخرين واستهدف، مساء الثلاثاء، عمالا في نزع الألغام شمال أفغانستان، وفق بيان أوردته حسابات متطرفة على تطبيق تلغرام.وقال التنظيم في البيان، إنه اقتحم مقر منظمة "هالو تراست" البريطانية الخيرية، وجمّع العاملين في غرفتين قبل إطلاق النار عليهم.وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ومسؤول محلي، الأربعاء، أن حركة طالبان قتلت عشرة عمال لإزالة الألغام في ولاية بغلان بشمال أفغانستان، في أحدث هجوم يهز هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان للصحافيين، إن مقاتلي "طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لنزع الألغام، وأطلقوا النار على الجميع".

وصرح المتحدث باسم والي ولاية بغلان جاويد بشارات بأن الهجوم وقع ليل الثلاثاء في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية. وأوضح أن المهاجمين كانوا ملثمين.وتعد أفغانستان من أكثر البلدان التي تنتشر فيها الألغام في العالم نتيجة عقود من الحروب.وشهدت ولاية بغلان في الأشهر الماضية اشتباكات عنيفة، يومية أحياناً في بعض المناطق، بين القوات الحكومية وطالبان.وتصاعد العنف منذ مطلع مايو مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل. ومن المقرر أن يكتمل هذا الانسحاب بحلول 11سبتمبر، لذلك يحاول المتمردون الاستفادة من هذا الانسحاب للسيطرة على بعض المناطق.وقام المسلحون بزرع الألغام والقنابل على طول الطرق في المناطق التي تشهد المعارك. وتستهدف هذه المتفجرات القوات الحكومية لكنها غالبا ما تقتل وتجرح مدنيين.