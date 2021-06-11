عربي-دولي

"تأخذ فياغرا؟".. رد وزير على شكوى مواطن يُشعل مواقع التواصل في بلد عربي (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2021 | 07:30
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن اشتكى لوزير الثقافة والآثار العراقي، حسن ناظم، سوء الأحوال المعيشية في ظل رعايته لتسعة أطفال، قبل أن يجيبه الأخير متسائلا إن كان يتعاطى عقار "فياغرا".

 

وأظهر الفيديو الرجل العراقي وهو يخاطب ناظم قائلا: "أقسم بالله عندي تسع جهّال (أولاد).."، قال المواطن قبيل أن يقاطعه الوزير متهكما "تأخذ فياغرا؟".

 

 

وكان الرجل قد التقى الوزير بين حشد من الحضور، فيما بدت كزيارة رسمية رافقه وفد خاص فيها.

 

وغرد أحدهم منتقدا رد فعل الوزير، قائلا "حينما تكون لغة (وزير الثقافة) والمتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء بهذا الأسلوب!!! يسخر من مواطن شنو تاخذ فياغرا".

 

وانتقد مغرد ضحك الوزير ورده على المواطن الذي جاء ليشتكي إليه أمره "بحرقة قلب".

 

وقال أحدهم إن "مستوى الاستهزاء من قبل وزير بالدولة بإنسان بسيط يطالب بلقمة عيش يكله تاخذ فياغرا. بله ماعيب عليك ماتستحي عود انت وزير وفوكاها وزير الثقافة".

المصدر: الحرة
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