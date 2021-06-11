"تأخذ فياغرا؟".. رد وزير على شكوى مواطن يُشعل مواقع التواصل في بلد عربي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن اشتكى لوزير الثقافة والآثار العراقي، حسن ناظم، سوء الأحوال المعيشية في ظل رعايته لتسعة أطفال، قبل أن يجيبه الأخير متسائلا إن كان يتعاطى عقار "فياغرا".

وأظهر الفيديو الرجل العراقي وهو يخاطب ناظم قائلا: "أقسم بالله عندي تسع جهّال (أولاد).."، قال المواطن قبيل أن يقاطعه الوزير متهكما "تأخذ فياغرا؟".

مواطن يشتكي ضعف حاله وقلة المعيشه

لوزير الثقافة حسن ناظم في معرض بغداد

الدولي ويگله أني معيل لتسعة

اطفال يرد الوزير عليه يگله شنو تاخذ #ڤياكرا#گابينة_الكاظمي❌❗️ pic.twitter.com/wA7vLqntub — مرتضى العراقي (@mortada_mr) June 10, 2021

وكان الرجل قد التقى الوزير بين حشد من الحضور، فيما بدت كزيارة رسمية رافقه وفد خاص فيها.

وغرد أحدهم منتقدا رد فعل الوزير، قائلا "حينما تكون لغة (وزير الثقافة) والمتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء بهذا الأسلوب!!! يسخر من مواطن شنو تاخذ فياغرا".

وانتقد مغرد ضحك الوزير ورده على المواطن الذي جاء ليشتكي إليه أمره "بحرقة قلب".

وقال أحدهم إن "مستوى الاستهزاء من قبل وزير بالدولة بإنسان بسيط يطالب بلقمة عيش يكله تاخذ فياغرا. بله ماعيب عليك ماتستحي عود انت وزير وفوكاها وزير الثقافة".