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عربي-دولي
قتيلان أحدهما رضيع في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأميركية
Lebanon 24
11-06-2021
|
04:00
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قتل شخصان، أحدهما رضيع، في حادث إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا الأميركية، قبل أن ينتحر منفذ الهجوم، وذلك بعد سلسلة من عمليات القتل التي شهدتها الولاية خلال الأيام الأخيرة.
وقال مكتب الشريف في مقاطعة بالم بيتش، إن إطلاق النار حصل داخل سوبر ماركت "بابليكس" في رويال بالم بيتش، على بعد 130 كلم شمال ميامي، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "فرانس برس".
وقالت الشرطة إن عناصرها عثروا لدى وصولهم إلى موقع الحادث على "ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية".
وأكدت تيري باربيرا، المتحدثة باسم شريف المقاطعة، أن مطلق النار وجه لاحقا مسدسه باتجاه نفسه.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات القتل التي شهدها جنوب ولاية فلوريدا خلال الأيام الأخيرة. فقد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في ميامي، جراء إطلاق نار خلال حدث احتفالي أعقب حفل تخرج.
وفي الأول من حزيران قتل ثلاثة مهاجمين شخصين وأصابوا 21 آخرين بعد أن فتحوا النار أمام ملهى ليلي في هياليه بمقاطعة ميامي ديد. وقبل ذلك بيومين، أطلق شخص النار على حشد من داخل سيارته، في منطقة في ميامي، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين.
المصدر:
روسيا اليوم
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