تعديل بارز على خارطة الأرض لأول مرة منذ 100 عام.. ما الجديد؟

وفعلياً، فإنه بعد هذه الخطوة، فقد أصبح لكوكب الأرض 5 محيطات بدلاً من 4، وذلك بعد إضافة المحيط المتجمد الجنوبي إلى القائمة التي كانت تضمّ تاريخياً قبل التحديث المحيطات التالية: "الأطلسي، المتجمد الشمالي، الهادئ والهندي".وخلال الأيام الماضية، قالت ناشونال جيوغرافيك أنها ستعترف بالمحيط الجنوبي رسمياً، وهو المساحة المائية المحيطة بالقارة المتجمدة الجنوبية. وإثر ذلك، فإن معظم البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، تعترف الآن بالمحيط الجنوبي (أنتاركتيكا) على أنه المحيط الخامس".وأوضحت ناشونال جيوغرافيك أن المحيط الجنوبي تم الاعتراف به من قبل مجلس الولايات المتحدة للأسماء الجغرافية كجسم مائي يمتد من ساحل أنتاركتيكا إلى خط العرض 60 جنوباً.وتم تقديم اقتراح بحدود المحيط للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، إلا أن بعض الدول لم توافق على الحدود المقترحة، ما حال دون التصديق على الأمر من قبل أعضاء المنظمة.