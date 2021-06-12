عربي-دولي

وفد تركي برئاسة تشاووش أوغلو يصل إلى العاصمة الليبية

Lebanon 24
12-06-2021 | 00:00
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وصل وفد تركي رفيع المستوى وعلى رأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
 
ويضم الوفد إلى جانب وزير الخارجية، كلاً من وزراء الدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية والناطق باسم الرئاسة. وتأتي الزيارة قبل القمة المقررة لقادة حلف شمال الأطلسي المقررة في الرابع عشر من حزيران الجاري، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

كما تتزامن الزيارة في الوقت الذي يواصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش اتصالاته لحشد المزيد من الدعم للعملية السياسية في ليبيا.

وأجرى كوبيتش مشاورات مع الأطراف الفاعلة محليا ودوليا في الشأن الليبي في إطار التحضير لمؤتمر برلين اثنان، فيما شدد المبعوث الخاص على أهمية إجراء انتخابات شاملة في الرابع والعشرين من كانون الأول والبدء بانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

 
 
المصدر: سكاي نيوز
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