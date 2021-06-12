بوتين عن العلاقة مع أميركا: في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك قبل أيام من القمة المرتقبة التي تجمعه بنظيره الأميركي جو بايدن في جنيف بسويسرا يوم الأربعاء المقبل.

وقال فلاديمير بوتين طبقا لترجمة للمقابلة بثتها شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أمس الجمعة: "لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة".وأشاد الرئيس الروسي في المقابلة بالرئيس السابق دونالد ترامب، ووصفه بأنه "شخص استثنائي وموهوب"، مشيراً إلى أن بايدن، بوصفه سياسيا محترفا "مختلف بشكل جذري" عن ترامب.وأضاف، في رد على سؤال عن وصف جو بايدن له بأنه "قاتل"، إنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل وهو أمر لا يقلقه.