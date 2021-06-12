بريطانيا.. توجّه لإرجاء رفع الإغلاق المفروض بسبب "كورونا"

كشفت صحفية "ذا صن" البريطانية أنّ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يعتزم إرجاء رفع الإغلاق بسبب "كورونا" إلى 19 تموز، بعدما سجلت البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بسلالة دلتا الهندية.وأوضحت الصحيفة أن "الخطة المقرر الإعلان عنها يوم الاثنين تشمل مراجعة بعد أسبوعين وهو ما يعني احتمال رفع القيود في الخامس من يوليو إذا انخفضت حالات الإصابة داخل المستشفيات".وذكرت السلطات الصحية البريطانية يوم أمس الجمعة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا الهندية قفز بواقع 29892 إلى 42323.