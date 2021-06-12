عربي-دولي

وفيات "كورونا" حول العالم تقترب من الـ 4 ملايين!

Lebanon 24
12-06-2021 | 02:30
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حصد فيروس "كورونا" أرواح نحو 4 ملايين شخص حول العالم، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 175 مليون إصابة.

وأظهرت آخر الأرقام والبيانات، الصادرة اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا ارتفعت إلى 3 ملايين و936110 وفيات حول العالم.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات، جراء تفشي الوباء:

- الولايات المتحدة: 599055 حالة وفاة، و33 مليون و574904 إصابات حتى الآن.

- البرازيل: 482019 حالة وفاة، و17 مليونا و210969 إصابة.

- الهند: 363079 حالة وفاة، و29 مليونا و274823 إصابة.

- بيرو: 188100 حالة وفاة، ومليون و998 ألف إصابة.

- بريطانيا: 128148 حالة وفاة، و4 ملايين و543147 إصابة.

- إيطاليا: 126855 حالة وفاة، و4 ملايين و239868 إصابة.

- روسيا: 125674 حالة وفاة، و5 ملايين و180454 إصابة.

- فرنسا: 110270 حالة وفاة، و5 ملايين و729967 إصابة.

- كولومبيا: 94600 حالة وفاة، و3 ملايين و694000 إصابة.

- الأرجنتين: 83941 حالة وفاة، و4 ملايين و66156 إصابة.
المصدر: روسيا اليوم
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