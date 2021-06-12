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ربع سكان هذه الدولة أصيبوا بـ"كوفيد-19"

Lebanon 24
12-06-2021 | 03:00
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أصيب ربع سكان المكسيك بفيروس "كورونا" المستجد لما ذكرته وزارة الصحة المكسيكية، أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة في المكسيك إن نحو ربع السكان، البالغ عددهم 126 مليونا أصيبوا بفيروس كورونا وهو عدد أكبر بكثير من عدد الإصابات المؤكدة في البلاد.
 
وقالت الوزارة في بيان، نقلا عن مسؤول في المعهد الوطني للصحة العامة، إن المسح العام للصحة والتغذية لعام 2020 أظهر أن نحو 31.1 مليون شخص أصيبوا بالفيروس، بحسب ما ذكرت "رويترز".

 وقدمت الوزارة هذا التقدير مع تسجيل البلاد 3282 إصابة جديدة و243 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 2,448,820 إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 229,823.
وقالت الحكومة في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا أعلى بشكل كبير.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في مارس الماضي أن العدد الفعلي للوفيات جراء وباء "كوفيد-19" قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم المؤكد.
المصدر: سكاي نيوز
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