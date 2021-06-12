عربي-دولي

أميركا تهنّئ روسيا بعيدها الوطني

Lebanon 24
12-06-2021 | 01:30
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هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الروس بعيد "روسيا الوطني"، ونشرت الخارجية بيانا أكدت فيه التزام واشنطن بإجراء حوار بناء مع السلطات الروسية، لبناء علاقات ثنائية مستقرة.
 
قال بلينكن في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية، أهنئ مواطني روسيا بالاحتفال بيوم روسيا".

وأكد بلينكن رغبة واشنطن في إجراء حوار بناء مع السلطات الروسية لبناء علاقات ثنائية مستقرة وواضحة.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "أغتنم هذه الفرصة لإعادة تأكيد رغبة الولايات المتحدة في التعاون البناء مع حكومة روسيا الاتحادية، من أجل علاقات ثنائية أكثر استقرارا ووضوحا".

هذا ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي جو بايدن، الأربعاء المقبل، في جنيف، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة وعددا من القضايا الأخرى مثل الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.
 
المصدر: روسيا اليوم
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