عراقجي للمندوب الأميركي روبرت مالي: لا حاجة لذرف دموع التماسيح!

صرح مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا، عباس عراقجي، مخاطباً المندوب الاميركي للشأن الايراني، روبرت مالي، بأن "لا حاجة لذرف دموع التماسيح حينما تتواصل جهود اميركا لفرض المعاناة على 82 مليون ايراني".وكتب عراقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رداً على تغريدة لروبرت مالي، قائلاً ان "ترامب رحل الا ان اجراءات حظره غير القانونية والاجرامية مازالت قائمة. لا حاجة لذرف دموع التماسيح، حينما تتواصل جهود اميركا لفرض المعاناة والالم على 82 مليون ايراني"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء,واضاف: "الارهاب الاقتصادي، سيما في ظل جائحة كورونا، جريمة ضد الانسانية".يذكر ان الجولة الجديدة لمفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستجري اليوم السبت في فيينا.