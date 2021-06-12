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عربي-دولي
مرشّح رئاسي إيراني: مستعدّ للقاء بايدن والملك سلمان
Lebanon 24
12-06-2021
|
05:00
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قال مرشح الرئاسة الإيرانية، محسن مهر علي زادة، إنه مستعد للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بحال فوزه بانتخابات الرئاسة يوم الجمعة المقبل.
قناة
وأضاف المرشح الرئاسي الإصلاحي في لقاء مع قناة "روسيا اليوم" ضمن برنامج "نيوزميكر"، رداً على سؤال حول إمكانية لقائه الرئيس الأميركي إذا رفعت واشنطن العقوبات عن طهران خلال مباحثات فيينا: "ليس لدينا أي مشكلة في أي لقاء أو أي مباحثات مع أي دولة، باستثناء إسرائيل الغاصبة لفلسطين وراعية إرهاب الدولة، نحن دولة مسلمة مستقلة، لا نضع قيودا على ذلك، وفي حال رأى النظام مصلحة في ذلك، فأنا مستعد للقاء السيد بايدن بكل تأكيد".
وتابع محسن مهر علي زادة: "لكن من الطبيعي أن تحقق أميركا شروط ذلك، وأن يتضح لإيران أنها ستكف عن سياساتها الشيطانية ضدنا".
وتستأنف اليوم في فيينا الجولة السادسة من المباحثات بين إيران وبقية أطراف الاتفاق النووي، بهدف التوصل إلى تفاهم لعودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأعرب المرشح الرئاسي عن تفاؤله في التوصل إلى تفاهم في فيينا بعيد الانتخابات الرئاسية، وأن واشنطن سترفع كافة العقوبات عن بلاده قبل انتهاء ولاية الرئيس الإيراني حسن روحاني في أغسطس المقبل.
وفي شأن آخر، أبدى المرشح محسن مهر علي زادة، كذلك استعداده للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، وقال إنه سيواصل المباحثات الجارية مع الرياض بوساطة عراقية في حال فوزه بالرئاسة، مشددا على ضرورة احترام مصالح البلدين في المنطقة.
المصدر: روسيا اليوم
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