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بوتين: ترامب شخصية موهوبة وغير عادية

Lebanon 24
12-06-2021 | 05:30
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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأنه شخصية موهوبة وغير عادية.

وقال بوتين في حديثه لقناة "NBC" الأميركية الذي نشر نصه على موقع القناة، اليوم السبت: "وحتى الآن أعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق (دونالد) ترامب يعد شخصية استثنائية وموهوبة، وإلا فلم يصبح رئيسا للولايات المتحدة... إنه شخص غير عادي. وقد تحبه أم لا".

وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى أن ترامب لم يكن قبل وصوله إلى السلطة جزء من السياسة الكبيرة، كما لم يكن منحدرا من النخبة السياسية الأميركية.
المصدر: روسيا اليوم
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