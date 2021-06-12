عربي-دولي

وسائل إعلام: نتنياهو يوجه "نداء اللحظة الأخيرة" إلى غانتس...هذا ما اقترحه

Lebanon 24
12-06-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-832441-637591002884460694.jpeg
Doc-P-832441-637591002884460694.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبيل تصويت الكنيست على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وجه "نداء اللحظة الأخيرة اليائس" إلى وزير الدفاع بيني غانتس.
 
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة أن نتنياهو وجه إلى غانتس اقتراحًا يقضي بتخليه فورًا عن منصبه لصالح وزير الدفاع، الذي سيتولى رئاسة الحكومة لمدة ثلاث سنوات، وذلك لإحباط جهود تشكيل "حكومة التغيير".

ويقضي الاقتراح المزعوم بتولي نتنياهو خلال هذه الفترة منصب رئيس الوزراء البديل الذي كان يتولاه غانتس منذ تشكيل الحكومة بين حزبيهما "الليكود" و"أزرق-أبيض" في نيسان 2020.

وأشارت القناة إلى أن هذه لسيت الرسالة الأولى من هذا القبيل التي تسلمها غانتس عبر قنوات مختلفة وحلفاء مقربين من نتنياهو في الأيام الأخيرة.

وأكدت القناة أن معسكر غانتس رفض هذا الاقتراح قطعيًّا.

كما ذكرت القناة الـ12 أن نتنياهو عقد أيضًا سلسلة لقاءات في الأسابيع الأخيرة مع رئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، في مسعى لثنيه عن دعم "معسكر التغيير" المعارض له.

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن أشخاص مقربين من نتنياهو قولهم إن رئيس الوزراء الحالي يفهم أن عهد حكمه الذي استمر 12 عامًا يوشك على النهاية، وإنه تعهد لحلفائه بـ"مواصلة قيادة المعسكر الوطني كزعيم للمعارضة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-06-12
08:30 | 2021-06-12
08:00 | 2021-06-12
07:30 | 2021-06-12
07:00 | 2021-06-12
06:00 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website