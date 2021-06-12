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إيران تبدأ استخدام لقاح محلي في التطعيم ضد فيروس كورونا

Lebanon 24
12-06-2021 | 07:00
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بدأت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، تطعيم السكان في مدينة مشهد ضد فيروس كورونا باللقاح المحلي "إيران بركت".
 
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية أن حملة التطعيم باللقح المحلي ستبدأ في الأيام القليلة القادمة في المحافظات الأخرى.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيع، إنه بمجرد تسلم السلطة الصحية للقاح المحلي، سيتوسع برنامج التطعيم في البلاد بشكل كبير.

وفي 9 شباط الماضي بدأت إيران حملة تطعيم مجاني ضد فيروس كورونا، باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وكذلك اللقاح الصيني "سينوفارم".

وقد أعلن مدير أبحاث لقاح "بركت"، حسن جليلي، نهاية الشهر الماضي، أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر أيلول المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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