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قتلى وجرحى في حادثتي إطلاق نار بولايتين أميركيتين

Lebanon 24
12-06-2021 | 07:30
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قتل شخص وأصيب 9 آخرون، في إطلاق نار بمدينة سافانا بولاية جورجيا الأميركية، في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفقا لتقارير محلية.
 
وأفادت قناة "WTOC-TV of Savannah" بأن طفلين يبلغان من العمر عامين و 13 عاما، أصيبا بجروح "لا تهدد الحياة".

وقالت شرطة سافانا في البداية إن شخصين لقيا حتفهما، ولكنها صححتهما فيما بعد إلى حالة وفاة واحدة، حسبما ذكرت المحطة.
ووقع إطلاق النار في منطقة سكنية ليست بعيدة عن الحي التاريخي بالمدينة ونهر سافانا.

في حين تم وصف الضحية المتوفاة كـ"شخص بالغ".

وذكرت قناة "WSAV-TV" أن الشرطة لم تقدم على الفور أي معلومات حول القاتل المشتبه به المحتمل.

وفي حادثة مشابهة، وجهت الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، الناس بالابتعاد عن مسرح جريمة إطلاق نار في وسط المدينة أسفر عن "عدة ضحايا بجروح".

وأعلنت "أوستن ترافيس كاونتي إي إم إس" في "تويتر" عن إصابة واحدة على الأقل كانت في حالة حرجة، وعن إصابة أخرى "لا تهدد الحياة"، في حين لم تكن حالة 6 ضحايا آخرين على الأقل معروفة.

فيما قالت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إن ما يصل إلى 16 شخصًا ربما أصيبوا بالرصاص، لكن الشرطة لم تحدد بعد عدد الضحايا.

وقيل إن موقع الجريمة كان مطعمًا في وسط المدينة، لكن السلطات لم تؤكد ذلك على الفور.
 
كما أعلنت خدمة الإسعاف المحلية عن 12 مصابًا بالمجمل.
المصدر: روسيا اليوم
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